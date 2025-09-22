Ballon d'Or : Dembélé battu par Yamal, «un pur scandale» déjà dénoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Ballon d’Or est décerné ce lundi soir, le duel à distance entre Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone) suscite des débats passionnés. Christophe Dugarry estime qu’un joueur de Luis Enrique doit absolument être sacré pour récompenser la supériorité parisienne affichée la saison dernière.

Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal ? La star du PSG et le crack du FC Barcelone sont les deux favoris pour le Ballon d’Or, décerné ce lundi soir. Pour Christophe Dugarry, il ne fait aucun doute que l’international français doit être récompensé.

« Si tu ne désignes pas un Parisien, c’est un pur scandale » « Imaginons que c’est Yamal (Ballon d’Or), cela voudra dire que la qualité ultra supérieure des Parisiens sur la saison n’est pas respectée et reconnue. Tu es obligé de désigner un Parisien, tu ne veux pas mettre Dembélé, mets Hakimi. Mais si tu ne désignes pas un Parisien, c’est un pur scandale », dénonce Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme.