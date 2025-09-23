Dembélé - Ballon d'Or : Un joueur de l'OM s'enflamme pour son «ami», la sortie qui va rendre fou les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire de l'OM contre le PSG (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang a pris le temps de rendre hommage à son ami Ousmane Dembélé, absent pour ce Classique, mais qui a remporté son premier Ballon d'Or. L'attaquant marseillais n'a pas caché sa joie devoir triompher celui avec lequel il s'est régalé à Dortmund.

Compte tenu des conditions météorologiques, le Classique entre l'OM et le PSG s'est joué lundi soir au Vélodrome, privant ainsi les Parisiens de la cérémonie du Ballon d'Or qui a consacré Ousmane Dembélé. Blessé, le numéro 10 du PSG était lui bien présent au théâtre du Châtelet où il a récupéré sa récompense. Et après la victoire de l'OM (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à rendre hommage à celui qu'il considère comme son ami depuis qu'ils ont évolué ensemble au Borussia Dortmund.

Aubameyang rend hommage à Dembélé « Sincèrement, je suis aussi très content pour un ami, parce qu’avant tout c’est mon ami. Je l’ai côtoyé à Dortmund, c’est quelqu’un que j’apprécie énormément », lance-t-il en zone mixte avant d'en rajouter une couche.