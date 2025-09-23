Dembélé - Ballon d'Or : Un joueur de l'OM s'enflamme pour son «ami», la sortie qui va rendre fou les Marseillais !

Après la victoire de l'OM contre le PSG (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang a pris le temps de rendre hommage à son ami Ousmane Dembélé, absent pour ce Classique, mais qui a remporté son premier Ballon d'Or. L'attaquant marseillais n'a pas caché sa joie devoir triompher celui avec lequel il s'est régalé à Dortmund.
Compte tenu des conditions météorologiques, le Classique entre l'OM et le PSG s'est joué lundi soir au Vélodrome, privant ainsi les Parisiens de la cérémonie du Ballon d'Or qui a consacré Ousmane Dembélé. Blessé, le numéro 10 du PSG était lui bien présent au théâtre du Châtelet où il a récupéré sa récompense. Et après la victoire de l'OM (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à rendre hommage à celui qu'il considère comme son ami depuis qu'ils ont évolué ensemble au Borussia Dortmund.
Aubameyang rend hommage à Dembélé
« Sincèrement, je suis aussi très content pour un ami, parce qu’avant tout c’est mon ami. Je l’ai côtoyé à Dortmund, c’est quelqu’un que j’apprécie énormément », lance-t-il en zone mixte avant d'en rajouter une couche.
«Je ne vais pas en dire plus parce qu’il joue dans le club qu’on a affronté ce soir»
« Félicitations à lui. Je ne vais pas en dire plus parce qu’il joue dans le club qu’on a affronté ce soir. Mais il a mérité. Pour moi, il n’y a rien à dire. En tant que passionné de football, c’est super mérité », ajoute Pierre-Emerick Aubameyang.