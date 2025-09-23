Transfert à 22M€ : L’OM imite un grand club anglais !

Recruté l'hiver dernier pour 22M€ (bonus compris) en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri s'est rapidement imposé comme un élément majeur de l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang loue d'ailleurs sa complémentarité avec l'attaquant algérien, et la compare à celle qu'il avait avec un certain Alexandre Lacazette du côté d'Arsenal.
Et si l'OM reproduisant le tandem Aubameyang-Lacazette qui avait performé sur le front de l'attaque d'Arsenal entre 2018 et 2022 ? Bien évidemment, le club phocéen n'a pas recruté l'ancien buteur et capitaine emblématique de l'OL, mais il avait misé pas moins de 22M€ sur Amine Gouiri l'hiver dernier. Et l'international algérien de l'OM présente la même complémentarité que Lacazette aux yeux d'Aubameyang...
Aubameyang se livre sur Gouiri
Interrogé par Ligue 1 +, Aubameyang se livre sur son compère de l'attaque à l'OM : « Gouiri a plus un rôle axial. Alors bien évidemment que je pense que tous les deux, on est prêts à faire les sacrifices qu’il faut pour l’équipe. S’il faut aller sur un côté, que ce soit lui ou moi, on est capables de le faire. Bon, je ne joue plus trop sur le côté depuis quelques années. Avec Amine, on est deux attaquants différents. Je pense qu’on peut vraiment se compléter sur le terrain », indique l'attaquant gabonais.
« Il me fait penser à Lacazette »
« C’est quelqu’un qui est très très fort techniquement. Il a une très bonne vision de jeu, il pourrait même jouer en 10. Il me fait penser au style d’Alexandre Lacazette à Arsenal. Ça avait bien marché avec lui, donc si on est amenés à jouer ensemble, j’espère que ça collera aussi bien que ça l’a fait à l’époque avec Lacazette », poursuit Aubameyang, qui compare donc clairement son duo avec Gouiri à celui de l'époque d'Arsenal avec Lacazette. De bon augure pour l'OM ?