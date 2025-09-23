Transfert à 22M€ : L’OM imite un grand club anglais !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté l'hiver dernier pour 22M€ (bonus compris) en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri s'est rapidement imposé comme un élément majeur de l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang loue d'ailleurs sa complémentarité avec l'attaquant algérien, et la compare à celle qu'il avait avec un certain Alexandre Lacazette du côté d'Arsenal.

Et si l'OM reproduisant le tandem Aubameyang-Lacazette qui avait performé sur le front de l'attaque d'Arsenal entre 2018 et 2022 ? Bien évidemment, le club phocéen n'a pas recruté l'ancien buteur et capitaine emblématique de l'OL, mais il avait misé pas moins de 22M€ sur Amine Gouiri l'hiver dernier. Et l'international algérien de l'OM présente la même complémentarité que Lacazette aux yeux d'Aubameyang...

Aubameyang se livre sur Gouiri Interrogé par Ligue 1 +, Aubameyang se livre sur son compère de l'attaque à l'OM : « Gouiri a plus un rôle axial. Alors bien évidemment que je pense que tous les deux, on est prêts à faire les sacrifices qu’il faut pour l’équipe. S’il faut aller sur un côté, que ce soit lui ou moi, on est capables de le faire. Bon, je ne joue plus trop sur le côté depuis quelques années. Avec Amine, on est deux attaquants différents. Je pense qu’on peut vraiment se compléter sur le terrain », indique l'attaquant gabonais.