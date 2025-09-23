OM : Terrible coup dur après son transfert !

Prêté avec option d’achat par l’OM, Faris Moumbagna a disputé son premier match après 400 jours d’absence, lui qui avait été victime d’une rupture des ligaments croisés l’année dernière. Entré en jeu lors du match nul de la Cremonese face à Parme (0-0), l’international camerounais s’est en revanche claqué en fin de rencontre.
Victime d’une rupture des ligaments croisés sur la pelouse de Brest lors de la première journée de l’exercice 2024-2025, Faris Moumbagna n’entrait pas dans les plans de l’OM cette saison. L’attaquant âgé de 25 ans a alors pris la direction de la Cremonese pour se relancer, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.
Moumbagna de retour après 400 jours d’absence
400 jours après son dernier match avec l’OM, Faris Moumbagna a pu disputer ses toutes premières minutes dimanche. L’international camerounais (9 sélections) est entré en jeu à un quart d’heure de la fin de la rencontre entre la Cremonese et Parme (0-0), pour le compte de la quatrième journée de Serie A.
Moumbagna s’est de nouveau blessé
Un retour gâché par une nouvelle blessure. En effet, Faris Moumbagna s’est claqué à deux minutes de la fin du temps additionnel. S’il est allé au bout de la rencontre et qu’il faudra attendre d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure, il devrait de nouveau être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.