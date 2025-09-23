OM : Terrible coup dur après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par l’OM, Faris Moumbagna a disputé son premier match après 400 jours d’absence, lui qui avait été victime d’une rupture des ligaments croisés l’année dernière. Entré en jeu lors du match nul de la Cremonese face à Parme (0-0), l’international camerounais s’est en revanche claqué en fin de rencontre.

Victime d’une rupture des ligaments croisés sur la pelouse de Brest lors de la première journée de l’exercice 2024-2025, Faris Moumbagna n’entrait pas dans les plans de l’OM cette saison. L’attaquant âgé de 25 ans a alors pris la direction de la Cremonese pour se relancer, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Moumbagna de retour après 400 jours d’absence 400 jours après son dernier match avec l’OM, Faris Moumbagna a pu disputer ses toutes premières minutes dimanche. L’international camerounais (9 sélections) est entré en jeu à un quart d’heure de la fin de la rencontre entre la Cremonese et Parme (0-0), pour le compte de la quatrième journée de Serie A.