Ballon d'Or : Neymar craque après le sacre de Dembélé !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le classement du Ballon d'Or 2025 a été dévoilé, et ce, lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. Si Ousmane Dembélé a été sacré, Neymar a préféré réagir à la cinquième place de Raphinha. En effet, la star brésilienne estime que son compatriote méritait mieux.

Ce lundi soir, France Football a annoncé le classement du Ballon d'Or 2025. Sur le podium, on retrouve Ousmane Dembélé à la première place, Lamine Yamal deuxième et Vitinha en troisième position. Un trio qui n'a pas suscité l'intérêt de Neymar.

«Raphinha cinquième, c'est une blague»

Sur Instagram, Eduardo Semblano a poussé un énorme coup de gueule sur la cinquième place de Raphinha au Ballon d'Or. « Ils se sont surpassés. Raphinha 5e! Vitinha 3e et Salah 4e ? Et Dembélé qui gagne. Allez en enfer ! C'est clair ? », a pesté le créateur de contenu brésilien. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Neymar. « Raphinha cinquième, c'est une blague », a répondu la star de Santos avec un émoticône qui pleure de rire.

Le classement du Ballon d'Or

1er : Ousmane Dembélé (France. 28 ans. Attaquant. PSG) 2ème : Lamine Yamal (Espagne. 18 ans. Attaquant. FC Barcelone)

3ème : Vitinha (Portugal. 25 ans. Milieu de terrain. PSG)

4ème : Mohamed Salah (Egypte. 33 ans. Attaquant. Liverpool)

5ème : Raphinha (Brésil. 28 ans. Attaquant. FC Barcelone)

6ème : Achraf Hakimi (Maroc. 26 ans. Défenseur. PSG)

7ème : Kylian Mbappé (France. 26 ans. Attaquant. Real Madrid)

8ème : Cole Palmer (Angleterre. 23 ans. Attaquant. Chelsea)

9ème : Gianluigi Donnarumma (Italie. 26 ans. Gardien de but. PSG)

10ème : Nuno Mendes (Portugal. 23 ans. Défenseur. PSG)

11ème : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)

12ème : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples et PSG)

13ème : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)

14ème : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)

15ème : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal)

16ème : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)

17ème : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone)

18ème : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples)

19ème : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG)

20ème : Lautaro Martinez (Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan)

21ème : Serhou Guirassy (Guinée. 29 ans. Attaquant. Borussia Dortmund)

22ème : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool)

23ème : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid)

24ème : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG)

25ème : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan)

26ème : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City)

27ème : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal)

28ème : Virgil Van Dijk (Pays-Bas. 34 ans. Défenseur central. Liverpool)

29ème : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen)

30ème : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif. Bayern Munich)

