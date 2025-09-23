Ballon d'Or : Neymar craque après le sacre de Dembélé !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le classement du Ballon d'Or 2025 a été dévoilé, et ce, lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. Si Ousmane Dembélé a été sacré, Neymar a préféré réagir à la cinquième place de Raphinha. En effet, la star brésilienne estime que son compatriote méritait mieux.

Ce lundi soir, France Football a annoncé le classement du Ballon d'Or 2025. Sur le podium, on retrouve Ousmane Dembélé à la première place, Lamine Yamal deuxième et Vitinha en troisième position. Un trio qui n'a pas suscité l'intérêt de Neymar.

«Raphinha cinquième, c'est une blague» Sur Instagram, Eduardo Semblano a poussé un énorme coup de gueule sur la cinquième place de Raphinha au Ballon d'Or. « Ils se sont surpassés. Raphinha 5e! Vitinha 3e et Salah 4e ? Et Dembélé qui gagne. Allez en enfer ! C'est clair ? », a pesté le créateur de contenu brésilien. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Neymar. « Raphinha cinquième, c'est une blague », a répondu la star de Santos avec un émoticône qui pleure de rire.