Ballon d'Or : Neymar craque après le sacre de Dembélé !

Ce lundi soir, le classement du Ballon d'Or 2025 a été dévoilé, et ce, lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. Si Ousmane Dembélé a été sacré, Neymar a préféré réagir à la cinquième place de Raphinha. En effet, la star brésilienne estime que son compatriote méritait mieux.
Ce lundi soir, France Football a annoncé le classement du Ballon d'Or 2025. Sur le podium, on retrouve Ousmane Dembélé à la première place, Lamine Yamal deuxième et Vitinha en troisième position. Un trio qui n'a pas suscité l'intérêt de Neymar.
«Raphinha cinquième, c'est une blague»
Sur Instagram, Eduardo Semblano a poussé un énorme coup de gueule sur la cinquième place de Raphinha au Ballon d'Or. « Ils se sont surpassés. Raphinha 5e! Vitinha 3e et Salah 4e ? Et Dembélé qui gagne. Allez en enfer ! C'est clair ? », a pesté le créateur de contenu brésilien. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Neymar. « Raphinha cinquième, c'est une blague », a répondu la star de Santos avec un émoticône qui pleure de rire.
Le classement du Ballon d'Or
1er : Ousmane Dembélé (France. 28 ans. Attaquant. PSG) 2ème : Lamine Yamal (Espagne. 18 ans. Attaquant. FC Barcelone)
3ème : Vitinha (Portugal. 25 ans. Milieu de terrain. PSG)
4ème : Mohamed Salah (Egypte. 33 ans. Attaquant. Liverpool)
5ème : Raphinha (Brésil. 28 ans. Attaquant. FC Barcelone)
6ème : Achraf Hakimi (Maroc. 26 ans. Défenseur. PSG)
7ème : Kylian Mbappé (France. 26 ans. Attaquant. Real Madrid)
8ème : Cole Palmer (Angleterre. 23 ans. Attaquant. Chelsea)
9ème : Gianluigi Donnarumma (Italie. 26 ans. Gardien de but. PSG)
10ème : Nuno Mendes (Portugal. 23 ans. Défenseur. PSG)
11ème : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)
12ème : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples et PSG)
13ème : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)
14ème : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)
15ème : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal)
16ème : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)
17ème : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone)
18ème : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples)
19ème : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG)
20ème : Lautaro Martinez (Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan)
21ème : Serhou Guirassy (Guinée. 29 ans. Attaquant. Borussia Dortmund)
22ème : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool)
23ème : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid)
24ème : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG)
25ème : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan)
26ème : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City)
27ème : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal)
28ème : Virgil Van Dijk (Pays-Bas. 34 ans. Défenseur central. Liverpool)
29ème : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen)
30ème : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif. Bayern Munich)