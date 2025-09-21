Mercato : Le PSG se débarrasse de Neymar, l’annonce cash de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique pour occuper son banc de touche. Une arrivée qui n'a pas manqué de faire des victimes de taille au sein du club de la capitale. En effet, l’Espagnol ne comptait pas sur certains grands noms du PSG, poussant notamment Neymar ou encore Marco Verratti. Il faut dire qu’en coulisses, Luis Enrique avait été très clair en posant ses valises à Paris.

Recruté en 2017 par le PSG pour 222M€, Neymar a laissé un souvenir mitigé au sein du club de la capitale. D’ailleurs, à la fin de son aventure, le Brésilien n’était plus vraiment désiré à Paris. C’est en 2023 qu’il a finalement fait ses valises. Et pour cause… Le départ du PSG de Neymar a en effet coïncidé avec l’arrivée de Luis Enrique. Pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien, l’actuel joueur de Santos a donc été poussé à s’en aller, à l’instar de Marco Verratti le même été.

« Pour mettre en place ce que je veux mettre en place… » Au fil des années, les superstars ont donc quitté le PSG. A ce propos, à l’occasion de son passage au micro de France Inter, Fabrice Hawkins s’est expliqué notamment sur la prise de position de Luis Enrique à l’origine du départ de Neymar. Ainsi, le journaliste RMC a confié : « Les départs de Messi, Neymar et Mbappé ont été salvateurs pour le PSG ? Oui on peut le dire. Quand Luis Enrique arrive en 2023, il y a encore des stars. Il y a Neymar, Mbappé. Et tout de suite il dit : « Pour mettre en place ce que je veux mettre en place, c’est-à-dire une machine à gagner avec des joueurs qui se battent les uns pour les autres, je ne peux pas jouer avec tous les joueurs là » ».