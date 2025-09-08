«Très fort», il annonce une grosse recrue au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a opéré à un changement majeur cet été en poussant Gianluigi Donnarumma au départ pour recruter Lucas Chevalier. Le jeune gardien français franchit donc un cap majeur avec ce transfert, et son partenaire de l'équipe de France Manu Koné annonce déjà une bonne pioche pour le PSG avec Chevalier.

Recruté en provenance du LOSC pour 40M€ (hors bonus) cet été par le PSG, Lucas Chevalier (23 ans) a donc la lourde tâche de faire oublier Gianluigi Donnarumma, qui a quant à lui été transféré du côté de Manchester City. Manu Koné, le milieu de terrain de l'AS Roma et de l'équipe de France, a été interrogé dimanche en conférence de presse sur ce recrutement de Chevalier au PSG, et il annonce du lourd avec l'ancien gardien lillois.,

« Il a toujours été très fort » « J'ai déjà joué avec Lucas en Espoirs, il a toujours été très fort, avec une forte personnalité. Je suis content pour lui qu'il ait signé au PSG, où il fait de très bonnes choses. Il prend du grade dans une équipe qui joue la Ligue des champions et l'a gagnée avant qu'il arrive », indique Manu Koné au sujet de Chevalier.