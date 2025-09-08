Dembélé - PSG : La réponse cash du clan Deschamps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Fédération Française de Football a réagi vivement aux accusations du PSG concernant la gestion médicale d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, soulignant notamment que des échanges ont bien eu lieu avec le staff parisien, contrairement à la version avancée par le club de la capitale. La FFF se range également derrière les résultats de l’équipe de France sur la dernière décennie pour prouver son sérieux.

Invité de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a eu l’occasion de se défendre face aux critiques du PSG sur les cas Dembélé et Doué. « On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme », a affirmé le sélectionneur des Bleus, alors que le club de la capitale reproche plus particulièrement l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé, victime d’un pépin physique quelques jours auparavant. « Je comprends, à leur place, si j’étais un club, j’aurais eu le même ressenti, je ne suis pas là pour prendre des risques, mais évidemment qu’avec Ousmane Dembélé, si vous laissez des joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. Mais à partir du moment où il y a des joueurs qui sont sur le terrain, le risque zéro n’existe pas », a ajouté le sélectionneur.

Le PSG est furieux Une sortie qui n’a pas suffi à calmer le PSG, en colère depuis vendredi soir. Luis Enrique va devoir se passer des services de Désiré Doué pendant environ un mois, tandis qu’Ousmane Dembélé sera absent six semaines. « Les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates », a fait savoir le club dans un communiqué publié dimanche, déplorant que les « recommandations médicales » transmises à la FFF « n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’Equipe de France » et soulignant « l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales. »