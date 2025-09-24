PSG - «Il est abattu» : L'annonce officielle qui sème la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel, le FC Barcelone sera privé de l'un de ses joueurs majeurs pour le choc contre le PSG, et bien plus. Le club blaugrana a effectivement annoncé que Gavi serait absent entre 4 et 5 moins. Une annonce qu'Hansi Flick, le coach du Barça, aurait particulièrement mal vécu, conscient de l'importance de son milieu de terrain.

En ce début de saison, les blessures s'enchaînent au sein des grands clubs européens. Contrairement à la saison dernière, le PSG n'est pas épargné pas la situation puisque Joao Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont tous absents, les deux derniers cités étant d'ailleurs d'ores-et-déjà forfaits pour le choc contre le FC Barcelone le 1er octobre en Ligue des champions.

Gavi, absent plusieurs mois, sera absent contre le PSG Mais le Barça n'est pas en reste. Alors que Lamine Yamal se remet d'une pubalgie, Gavi sera quant à lui absent plusieurs mois comme l'a officialisé le club blaugrana par le biais d'un communiqué : « Le joueur de l'équipe première Pablo Páez Gavira Gavi a subi une arthroscopie pour réparer sa lésion du ménisque interne. L'intervention a été suturée afin de préserver le ménisque. La durée de convalescence est estimée à environ 4 à 5 mois ».