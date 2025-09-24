Un nouvel attaquant au PSG : La décision choc de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG est confronté à de nombreuses blessures, notamment dans le secteur offensif, Luis Enrique a demandé à sa direction de retenir Quentin Ndjantou. Le jeune attaquant parisien était pourtant convoqué par Bernard Diomède pour participer à la Coupe du monde U20 qui se déroule du 27 septembre au 20 octobre au Chili.

Il fallait s'y attendre, le PSG n'est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Et c'est essentiellement le secteur défensif qui est frappé de plein fouet avec les absences longues durées de Désiré Doué et Ousmane Dembélé auxquelles s'ajoute celle de Bradley Barcola. Une situation qui a poussé Luis Enrique à prendre une décision radicale.

Quentin Ndjantou retenu par Luis Enrique En effet, selon les informations du Parisien, Luis Enrique a demandé au PSG de retenir Quentin Ndjantou initialement convoqué par Bernard Diomède pour disputer la Coupe du monde U20 qui se déroule du 27 septembre au 20 octobre au Chili. Le buteur de 18 ans, auteur d'un triplé en Youth League contre l'Atalanta (5-1), était d'ailleurs présent à l'entraînement sous les ordres de Luis Enrique mercredi après-midi.