Un nouvel attaquant au PSG : La décision choc de Luis Enrique !

Alors que le PSG est confronté à de nombreuses blessures, notamment dans le secteur offensif, Luis Enrique a demandé à sa direction de retenir Quentin Ndjantou. Le jeune attaquant parisien était pourtant convoqué par Bernard Diomède pour participer à la Coupe du monde U20 qui se déroule du 27 septembre au 20 octobre au Chili.
Il fallait s'y attendre, le PSG n'est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Et c'est essentiellement le secteur défensif qui est frappé de plein fouet avec les absences longues durées de Désiré Doué et Ousmane Dembélé auxquelles s'ajoute celle de Bradley Barcola. Une situation qui a poussé Luis Enrique à prendre une décision radicale.
Quentin Ndjantou retenu par Luis Enrique
En effet, selon les informations du Parisien, Luis Enrique a demandé au PSG de retenir Quentin Ndjantou initialement convoqué par Bernard Diomède pour disputer la Coupe du monde U20 qui se déroule du 27 septembre au 20 octobre au Chili. Le buteur de 18 ans, auteur d'un triplé en Youth League contre l'Atalanta (5-1), était d'ailleurs présent à l'entraînement sous les ordres de Luis Enrique mercredi après-midi.
Plusieurs jeunes appelés dans le groupe professionnel
Et ce n'est pas tout puisque Luis Enrique en a profité pour convoquer d'autres jeunes joueurs du centre de formation pour participer à l'entraînement à savoir Mathis Jangeal (17 ans), Yanis Khafi (19 ans) et Wassim Slama (16 ans). Reste désormais à savoir si certains d'entre eux feront leur grand début en professionnel avec le PSG.