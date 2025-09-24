Dembélé - PSG : Malaise confirmé dans le vestiaire ?

Axel Cornic

Auteur d’une excellente saison avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025 devant notamment Lamine Yamal. Mais d’autres joueurs parisiens semblaient être des candidats crédibles à la célèbre distinction individuelle et c’est notamment le cas d’Achraf Hakimi.

Depuis des mois, les débats autour du Ballon d’Or ont souvent opposé Ousmane Dembélé à Lamine Yamal. Il faut dire que l’un comme l’autre, ont affiché un niveau incroyable la saison avec plusieurs succès à la clé. Mais c’est finalement la star du PSG qui a raflé la mise, devenant le sixième Français de l’histoire à remporter ce titre individuel.

« Beaucoup s’attendaient à qu’Hakimi soit plus haut » Pourtant, au PSG d’autres auraient pu viser ce Ballon d’Or, avec notamment Vitinha qui a terminé à la troisième place. Mais que dire d’Achraf Hakimi, défenseur infatigable et véritable métronome de l’équipe de Luis Enrique ? « Beaucoup s’attendaient à qu’il soit plus haut, il finit sixième, ce qu’on peut trouver un peu dur » a confié Olivier Brossard, journaliste de France Football.