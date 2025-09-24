Dembélé - PSG : Malaise confirmé dans le vestiaire ?

Auteur d’une excellente saison avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025 devant notamment Lamine Yamal. Mais d’autres joueurs parisiens semblaient être des candidats crédibles à la célèbre distinction individuelle et c’est notamment le cas d’Achraf Hakimi.
Depuis des mois, les débats autour du Ballon d’Or ont souvent opposé Ousmane Dembélé à Lamine Yamal. Il faut dire que l’un comme l’autre, ont affiché un niveau incroyable la saison avec plusieurs succès à la clé. Mais c’est finalement la star du PSG qui a raflé la mise, devenant le sixième Français de l’histoire à remporter ce titre individuel.
« Beaucoup s’attendaient à qu’Hakimi soit plus haut »
Pourtant, au PSG d’autres auraient pu viser ce Ballon d’Or, avec notamment Vitinha qui a terminé à la troisième place. Mais que dire d’Achraf Hakimi, défenseur infatigable et véritable métronome de l’équipe de Luis Enrique ? « Beaucoup s’attendaient à qu’il soit plus haut, il finit sixième, ce qu’on peut trouver un peu dur » a confié Olivier Brossard, journaliste de France Football.
Grosse déception ?
Au lendemain de la cérémonie du Ballon d’Or, les langues commencent effectivement à se délier. Ainsi, L’Equipe laisse entendre que l’international marocain se voyait bel et bien remporter ce trophée devant son coéquipier Ousmane Dembélé. Mais dans l’entourage d’Achraf Hakimi on ne laisse rien paraitre, avec notamment une sortie pleine de classe : « Finir dans les six meilleurs joueurs du monde est déjà une belle fierté ».