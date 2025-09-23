OM - PSG : La polémique relancée ?

Axel Cornic

Ce lundi, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’Or à Paris, au théâtre du Chatelet. Pourtant, la plupart de ses coéquipiers n’étaient pas présents, puisqu’ils étaient à Marseille pour y disputer le très attendu Classico face à l’Olympique de Marseille (1-0), reporté à cause des intempéries dans le sud de la France.

C’est un débat qui a déchiré la France. Initialement programmé pour dimanche soir, le choc très attendu entre le PSG et l’OM a dû être décalé à lundi soir, à cause de la météo. Le problème, c’est qu’à cette date-là devait se tenir la cérémonie du Ballon d’Or 2025, où le Parisien Ousmane Dembélé était l’un des favoris.

Le Ballon d’Or éclipsé par le Classico ? Certains ont ainsi crié au scandale, mettant en avant une certaine cause patriotique de voir un nouveau Français remporter la célèbre distinction personnelle. D’autres étaient d'un autre avis, mettant d’abord en avant la nécessite de disputer un match et ne pas alourdir un calendrier déjà dantesque.

« Dommage que la Ligue n'ait pas pensé à cela » Au micro d’Ici Paris Île-de-France, Olivier Brossard a donné le sien, regrettant qu’une autre date n’ait pas pu être trouvée pour cet OM-PSG. « Dommage que la Ligue n'ait pas pensé à cela » a déclaré le journaliste de France Football, organisateur du Ballon d’Or.