OM-PSG : Une star explose en public !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome, et ce, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Lors de leur sortie du terrain, les joueurs parisiens ont été sifflés par les supporters marseillais. A bout de nerfs, Achraf Hakimi s'est emporté, lâchant une punchline au public adverse.

Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a finalement été joué ce lundi au Vélodrome. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés contre ceux de Roberto de Zerbi (1-0). Une première depuis 14 ans.

