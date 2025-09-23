OM-PSG : Une star explose en public !

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome, et ce, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Lors de leur sortie du terrain, les joueurs parisiens ont été sifflés par les supporters marseillais. A bout de nerfs, Achraf Hakimi s'est emporté, lâchant une punchline au public adverse.
Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a finalement été joué ce lundi au Vélodrome. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés contre ceux de Roberto de Zerbi (1-0). Une première depuis 14 ans.
PSG : Les supporters de l'OM ont fait craquer Hakimi
Lorsqu'ils ont quitté la pelouse du Vélodrome pour rejoindre les vestiaires, les joueurs du PSG ont été sifflés par les supporters de l'OM. Agacé, Achraf Hakimi a explosé.
« Vous allez finir deuxièmes, ferme ta bouche », a balancé Achraf Hakimi en direction des tribunes du Vélodrome. Défait face à l'OM, le PSG (12 points, +6, 10 buts marqués) a cédé sa place de leader en Ligue 1. En effet, l'AS Monaco a pris les devants grâce à une meilleure attaque (12 points, +6, 13 buts marqués). De son côté, l'OM est 6ème avec 9 points.