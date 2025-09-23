Un «joueur exceptionnel» au PSG, c’est la folie !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé est sur le toit du monde. L’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or 2025 ce lundi soir après sa saison exceptionnelle avec le PSG. Le club de la capitale a visiblement eu raison de le recruter lors de l’été 2023. Désormais, la réputation de l’international ne fait plus aucun doute.

Ce lundi, la soirée appartenait à Ousmane Dembélé. Auteur d’une saison exceptionnelle, la meilleure de sa carrière, l’attaquant du PSG a été sacré Ballon d’Or 2025. L’international français a d’ailleurs fondu en larmes après avoir reçu le graal des mains de Ronaldinho. Désormais, la réputation du champion du monde 2018 ne fait plus aucun doute, et son sacre risque de créer un mouvement de folie chez les plus jeunes fans de football.

«Dembélé est un joueur exceptionnel» « Ousmane Dembélé est un exemple pour tous les jeunes qui veulent croire en leur rêve, un symbole du footballeur de demain, tourné vers le collectif, une référence. Et humainement, sa simplicité et son humilité le rendent hautement sympathique. Dembélé est un joueur exceptionnel mais il n'a peut-être pas la personnalité des stars comme Platini, Mbappé ou Zidane » a confié le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.