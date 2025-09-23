OM-PSG : C'est la guerre au Vélodrome, l'énorme provocation !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM a fait tomber le PSG au Vélodrome. Une première depuis 14 ans. Sifflés copieusement par les supporters marseillais lorsqu'ils se dirigeaient vers les vestiaires, Fabian Ruiz et Nuno Mendes ont contre-attaqué à leur manière. En effet, les deux protégés de Luis Enrique ont pointé du doigt le badge de champions de France en titre floqué sur leurs maillots.

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM avait la lourde tâche de recevoir le PSG au Vélodrome. En effet, le Classique a eu lieu ce lundi soir à Marseille. Et contre toute attente, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés contre ceux de Luis Enrique.

OM : Les joueurs du PSG sifflés par les supporters Privé de Désiré Doué, Lucas Beraldo, Joao Neves et du Ballon d'Or Ousmane Dembélé, le PSG s'est incliné 1-0 face à l'OM. Victorieux après 14 années de disette, les supporters marseillais ont laissé éclater leur joie, et ce, sans retenu. D'ailleurs, ils ont sifflé les joueurs du PSG lorsqu'ils regagnaient les vestiaires.