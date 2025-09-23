PSG - Transfert à 50M€ : La grosse annonce d'Ousmane Dembélé

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé, et ce, pour l'arracher au FC Barcelone. Alors qu'il vient de remporter son tout premier Ballon d'Or, le numéro 10 de Luis Enrique s'est totalement enflammé pour son transfert à Paris.

Dembélé : Le PSG a levé sa clause libératoire à 50M€ Auréolé de son tout premier Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé s'est totalement enflammé. De surcroit, le numéro 10 du PSG a profité de l'occasion pour revenir sur son transfert.