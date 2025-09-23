PSG - Transfert à 50M€ : La grosse annonce d'Ousmane Dembélé

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé, et ce, pour l'arracher au FC Barcelone. Alors qu'il vient de remporter son tout premier Ballon d'Or, le numéro 10 de Luis Enrique s'est totalement enflammé pour son transfert à Paris.
Après six saisons en dents de scie au FC Barcelone, Ousmane Dembélé s'est envolé vers Paris, et ce, pour signer au PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 50M€ de l'international français lors de l'été 2023.
Dembélé : Le PSG a levé sa clause libératoire à 50M€
Auréolé de son tout premier Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, Ousmane Dembélé s'est totalement enflammé. De surcroit, le numéro 10 du PSG a profité de l'occasion pour revenir sur son transfert.
«Je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023»
« C'est exceptionnel ce que je vis. Cela a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. J'ai un peu de stress, ce n'est pas facile (il perd ses mots). Exceptionnel que Ronaldinho me remette ce titre. Je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023, son président, toute l'équipe et tout le club. C'est une famille incroyable. Le président Nasser est comme un papa pour moi. Le staff a été exceptionnel. Luis Enrique a aussi été comme un papa pour moi pendant toute ma carrière même si elle n'est pas finie. Merci à mes coéquipiers. Le collectif a gagné ce trophée individuel », s'est réjoui Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG.