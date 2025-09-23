OM - Dembélé : La provocation de Deschamps avec une star mondiale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il évoquait le parcours d’Ousmane Dembélé après que ce dernier ait remporté le Ballon d’Or 2025, Didier Deschamps a été coupé en pleine interview par DJ Snake, qui l’a interpellé à propos de la blessure en équipe de France de l’attaquant du PSG. Le sélectionneur des Bleus lui a répondu avec humour, en faisant référence à la victoire de l’OM (1-0) lors du Classique le même soir.

Pendant que le PSG s’inclinait sur la pelouse de l’OM (1-0), Ousmane Dembélé quant à lui, blessé et absent pour cette rencontre, devenait le sixième Ballon d’Or français lundi soir. Un sacre auquel Didier Deschamps a assisté.

Deschamps chambre DJ Snake « C'est un grand soir pour lui bien évidemment. Il mérite cette récompense individuelle. Et c'est une très bonne chose aussi pour le football français. C'est un succès de la France à travers son parcours et ce qu'il a réalisé », a réagi le sélectionneur de l’équipe de France au micro de La Chaîne L’Équipe, avant d’évoquer les « graves blessures qu’il a eues » et d’être coupé à ce moment-là par DJ Snake.