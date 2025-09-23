OM - Dembélé : La provocation de Deschamps avec une star mondiale !

Alors qu’il évoquait le parcours d’Ousmane Dembélé après que ce dernier ait remporté le Ballon d’Or 2025, Didier Deschamps a été coupé en pleine interview par DJ Snake, qui l’a interpellé à propos de la blessure en équipe de France de l’attaquant du PSG. Le sélectionneur des Bleus lui a répondu avec humour, en faisant référence à la victoire de l’OM (1-0) lors du Classique le même soir.
Pendant que le PSG s’inclinait sur la pelouse de l’OM (1-0), Ousmane Dembélé quant à lui, blessé et absent pour cette rencontre, devenait le sixième Ballon d’Or français lundi soir. Un sacre auquel Didier Deschamps a assisté.
Deschamps chambre DJ Snake
« C'est un grand soir pour lui bien évidemment. Il mérite cette récompense individuelle. Et c'est une très bonne chose aussi pour le football français. C'est un succès de la France à travers son parcours et ce qu'il a réalisé », a réagi le sélectionneur de l’équipe de France au micro de La Chaîne L’Équipe, avant d’évoquer les « graves blessures qu’il a eues » et d’être coupé à ce moment-là par DJ Snake.
« Il y avait un match apparemment au Vélodrome, tu sais le score ou pas ? »
« En parlant de blessures Didier… », a lancé avec un sourire le célèbre artiste et supporter du PSG, ce à quoi Didier Deschamps a répondu avec humour : « Oui, tu devrais me remercier parce qu'autrement il n'aurait pas pu être là ce soir comme il y avait un match apparemment au Vélodrome, tu sais le score ou pas ? » « Je sais qu'on a perdu, mais c’est pas grave, on est champion », a alors admis DJ Snake.