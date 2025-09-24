OM - PSG : Jérôme Rothen clashé par un Marseillais en plein direct !

Pour la première depuis 14 ans, l'OM s'est imposé à Marseille en Championnat contre le PSG. Lundi soir, les Marseillais ont effectivement gagné 1 à 0 avec un but contre son camp de Marquinhos. De quoi faire jubiler Eric Di Meco qui n'a pas manquer de s'en prendre à son compère Jérôme Rothen qu'il jugeait un peu trop sûr de lui.
Cela faisait 14 ans que les Marseillais attendaient une victoire au Vélodrome contre le PSG en championnat. C'est arrivé lundi soir face à une équipe parisienne amoindrie. L'OM s'est effectivement imposée grâce à un but venue d'une action confuse entre Marquinhos et Nayef Aguerd, après une sortie aérienne manquée de Lucas Chevalier.
Di Meco chambre Rothen en direct
Une victoire qui n'a pas manqué d'être commentée notamment dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Ainsi, Jérôme Rothen a accueilli Eric Di Meco en le chambrant gentiment. « C’est la soirée de ta vie sur les dernières années Eric ? », demande l'ancien joueur du PSG à l'ex-Marseillais qui va très rapidement dégainer pour répondre à son acolyte.
«Hier, tu chantais, tu fanfaronnais»
« Non mais c’est pas le débat du jour. Hier, tu chantais, tu fanfaronnais, tu n’as pas voulu comprendre qu’avec les absences du côté du PSG bah il y avait match. Tu étais sûr de toi, tu allais éteindre le stade si je me souviens bien. Nous, on baisse la tête parce que ces dernières années on prend beaucoup de branlées. Ne retourne pas la situation. […] Moi je suis venu entendre non pas des excuses mais... », lâche Eric Di Meco.