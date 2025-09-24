OM - PSG : Jérôme Rothen clashé par un Marseillais en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première depuis 14 ans, l'OM s'est imposé à Marseille en Championnat contre le PSG. Lundi soir, les Marseillais ont effectivement gagné 1 à 0 avec un but contre son camp de Marquinhos. De quoi faire jubiler Eric Di Meco qui n'a pas manquer de s'en prendre à son compère Jérôme Rothen qu'il jugeait un peu trop sûr de lui.

Cela faisait 14 ans que les Marseillais attendaient une victoire au Vélodrome contre le PSG en championnat. C'est arrivé lundi soir face à une équipe parisienne amoindrie. L'OM s'est effectivement imposée grâce à un but venue d'une action confuse entre Marquinhos et Nayef Aguerd, après une sortie aérienne manquée de Lucas Chevalier.

Di Meco chambre Rothen en direct Une victoire qui n'a pas manqué d'être commentée notamment dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Ainsi, Jérôme Rothen a accueilli Eric Di Meco en le chambrant gentiment. « C’est la soirée de ta vie sur les dernières années Eric ? », demande l'ancien joueur du PSG à l'ex-Marseillais qui va très rapidement dégainer pour répondre à son acolyte.