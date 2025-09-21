PSG - Lucas Chevalier à Marseille : L’annonce surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival en provenance du LOSC, Lucas Chevalier va donc disputer dimanche soir son premier Classique contre l'OM. Le gardien de l'équipe de France annonce d'ailleurs de manière assez surprenante que malgré son enfance dans le Nord, il a toujours rêvé de disputer un OM-PSG au stade Vélodrome de Marseille.

Né à Calais et pur produit issu du centre de formation du LOSC où il a d'ailleurs explosé au plus haut niveau ces dernières années, Lucas Chevalier (23 ans) a franchi un cap majeur pour la suite de sa carrière cet été avec son transfert au PSG (40M€ hors bonus). Il disputera donc dimanche soir son tout premier Classique contre l'OM, et Chevalier a d'ailleurs fait une révélation assez surprenante à ce sujet mercredi soir en zone mixte après la victoire du PSG contre l'Atalanta.

Chevalier a hâte de jouer à Marseille Le nouveau gardien titulaire du PSG ne cache pas son impatience avant ce choc : « J’ai hâte. J’ai connu le Vélodrome avec Lille mais c’est sûr qu’un Marseille-Paris, c’est différent… », indique Lucas Chevalier. Et malgré sa forte identité de nordiste, il avoue avoir toujours rêve de disputer un Classique au Vélodrome.