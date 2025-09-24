Ousmane Dembélé Ballon d’Or : C’est validé ?

La rédaction

Pour Ousmane Dembélé, la soirée de ce lundi a été inoubliable. Auteur de la meilleure saison de sa carrière, l’attaquant du PSG a été sacré Ballon d’Or 2025. L’international français a même presque fait l’unanimité malgré la concurrence de Lamine Yamal et d’autres joueurs. Mais le champion du monde 2018 méritait-il d’être couronné ? C’est notre sondage du jour !

Ousmane Dembélé a vécu une soirée de rêve ce lundi. Après avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière, marquée par le sacre historique du PSG en Ligue des champions, l’attaquant de 28 ans a été couronné Ballon d’Or 2025. L’international français a même presque fait l’unanimité chez les votants. « Aucun chiffre n’est sorti pour le moment mais Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, affirme que Dembélé s’est imposé très largement, quel que soit le continent. Il n'y a pas eu de match avec Lamine Yamal » a notamment expliqué le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.

Lamine Yamal, principal prétendant d'Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or Pourtant, la concurrence était féroce pour Ousmane Dembélé. Son principal rival pour le Ballon d’Or se nommait Lamine Yamal. Le phénomène du FC Barcelone a fait vibrer la planète football du haut de ses 18 ans. Auteur d’une saison remarquable (18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs), le crack blaugrana était un candidat légitime pour le Ballon d’Or. D’autres joueurs barcelonais auraient également pu prétendre à remporter le graal, comme Raphinha ou Pedri.