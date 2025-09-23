Dembélé : L’incompréhension avec une star du PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des grands acteurs de la saison historique du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été récompensé avec le Ballon d’Or 2025. Pourtant, d’autres joueurs parisiens auraient pu espérer remporter la célèbre distinction individuelle, comme Vitinha et Achraf Hakimi.

Après Karim Benzema, la France a un nouveau Ballon d’Or. C’est Ousmane Dembélé qui a été désigné ce lundi, devenant le sixième tricolore à remporter cette récompense qui existe depuis 1956. Mais s’il fait l’unanimité, la star du PSG avait des sacrés clients en face de lui...

« Il n’y a pas eu match » Il y avait évidemment le prodige espagnol Lamine Yamal ainsi que quelques-uns de ses coéquipiers du PSG, comme Vitinha et Achraf Hakimi. Mais Ousmane Dembélé semble bien avoir dominé les débats. « Il n’y a pas eu match. On pensait qu’il allait y avoir moins de votes d’écart avec Lamine Yamal » a assuré Olivier Brossard, journaliste à France Football.