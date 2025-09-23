Dembélé : L’incompréhension avec une star du PSG !

Considéré comme l’un des grands acteurs de la saison historique du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a été récompensé avec le Ballon d’Or 2025. Pourtant, d’autres joueurs parisiens auraient pu espérer remporter la célèbre distinction individuelle, comme Vitinha et Achraf Hakimi.
Après Karim Benzema, la France a un nouveau Ballon d’Or. C’est Ousmane Dembélé qui a été désigné ce lundi, devenant le sixième tricolore à remporter cette récompense qui existe depuis 1956. Mais s’il fait l’unanimité, la star du PSG avait des sacrés clients en face de lui...
« Il n’y a pas eu match »
Il y avait évidemment le prodige espagnol Lamine Yamal ainsi que quelques-uns de ses coéquipiers du PSG, comme Vitinha et Achraf Hakimi. Mais Ousmane Dembélé semble bien avoir dominé les débats. « Il n’y a pas eu match. On pensait qu’il allait y avoir moins de votes d’écart avec Lamine Yamal » a assuré Olivier Brossard, journaliste à France Football.
« Hakimi finit sixième, ce qu’on peut trouver un peu dur »
« Quelques autres joueurs sont arrivés premiers, quelques Parisiens d’ailleurs » a-t-il révélé au micro d’Ici Paris Île-de-France. « Vitinha a pris quelques premières places, Hakimi aussi. Beaucoup s’attendaient à qu’il soit plus haut, il finit sixième, ce qu’on peut trouver un peu dur ». A noter que le le milieu de terrain portugais du PSG, a pour sa part terminé sur la dernière place du podium.