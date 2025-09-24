PSG : Une star «sous tension» pour son grand retour ?

Axel Cornic

La cérémonie du Ballon d’Or n’a pas seulement vu Ousmane Dembélé être sacré, puisque Gianluigi Donnarumma a également reçu le Prix Yachine 2025, qui récompense le meilleur gardien de la saison. Mais le discours de l’ancien du Paris Saint-Germain, désormais à Manchester City, a fait grincer quelques dents...

C’est sans aucun doute l’un des gros évènements de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs de la planète à son poste et héros de la victoire de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au PSG. S’il a trouvé une solution avec Manchester City, les choses ne se sont pas faites sans quelques tensions...

« Je n'ai rien à digérer car je suis dans un club extraordinaire » Pour certains, ces tensions se sont fait sentir récemment, lorsque Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur son départ du PSG. « Est-ce qu'il y a encore de l'amertume ? Je n'ai rien à digérer car je suis dans un club extraordinaire qui m'a soutenu fortement » a déclaré l’Italien, lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025.