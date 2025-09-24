PSG : Une star «sous tension» pour son grand retour ?

La cérémonie du Ballon d’Or n’a pas seulement vu Ousmane Dembélé être sacré, puisque Gianluigi Donnarumma a également reçu le Prix Yachine 2025, qui récompense le meilleur gardien de la saison. Mais le discours de l’ancien du Paris Saint-Germain, désormais à Manchester City, a fait grincer quelques dents...
C’est sans aucun doute l’un des gros évènements de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs de la planète à son poste et héros de la victoire de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au PSG. S’il a trouvé une solution avec Manchester City, les choses ne se sont pas faites sans quelques tensions...
« Je n'ai rien à digérer car je suis dans un club extraordinaire »
Pour certains, ces tensions se sont fait sentir récemment, lorsque Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur son départ du PSG. « Est-ce qu'il y a encore de l'amertume ? Je n'ai rien à digérer car je suis dans un club extraordinaire qui m'a soutenu fortement » a déclaré l’Italien, lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2025.
« Gigio il a eu du mal à prononcer le mot PSG, mais il a quand même remercié ses coéquipiers »
C’est l’avis de Bruno Salomon, qui est revenu sur cette sortie de Donnarumma au micro d’Ici Paris Ile-de-France. « Gigio il a eu du mal à prononcer le mot PSG, mais il a quand même remercié ses coéquipiers » a fait remarquer le journaliste suiveur du club parisien. « C’était un peu compliqué son discours, on sentait qu’il y avait de la tension ».