PSG : Barcola et Neves avec Yamal, c'est confirmé !

A moins d'une semaine du choc à Barcelone, le PSG surveille ses nombreux blessés, à commencer par Bradley Barcola et João Neves, qui devraient être disponibles pour le déplacement en Catalogne. Tout comme Lamine Yamal qui préparerait son retour face au PSG pour un match qui s'annonce comme un rendez-vous exceptionnel.
Dans une semaine, le PSG se rendra à Barcelone pour l'un des gros chocs de cette phase de championnat de Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle plusieurs joueurs pourraient manquer à l'appel. Côté Parisiens, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont déjà forfaits, tout comme Gavi côté catalans.
Barcola et Neves disponibles à Barcelone ?
En revanche, le PSG espère récupérer d'autres joueurs à l'image de Bradley Barcola et Joao Neves, absents à Marseille lundi. Selon les informations du Parisien, les deux joueurs doivent se tester jeudi et vendredi afin de savoir s'ils seront disponibles contre Auxerre ce week-end. Mais du côté du PSG, l'optimisme règne puisqu'il serait prévu que Bradley Barcola et Joao Neves soient disponibles pour le choc à Barcelone.
Lamine Yamal prépare aussi son grand retour
Du côté du Barça, l'optimisme est également présent concernant la participation de Lamine Yamal à ce choc contre le PSG. L'ailier espagnol espère obtenir du temps de jeu contre la Real Sociedad dimanche afin d'arriver à 100% contre les Parisiens. Un plan d'ailleurs confirmé par Joan Laporta : « Il est vrai qu'il est actuellement blessé à cause de cette maudite pubalgie ; il disait qu'il serait peut-être prêt pour la Real ». Par conséquent, Bradley Barcola et Joao Neves pourraient bien défier Lamine Yamal.