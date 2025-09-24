PSG : Barcola et Neves avec Yamal, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A moins d'une semaine du choc à Barcelone, le PSG surveille ses nombreux blessés, à commencer par Bradley Barcola et João Neves, qui devraient être disponibles pour le déplacement en Catalogne. Tout comme Lamine Yamal qui préparerait son retour face au PSG pour un match qui s'annonce comme un rendez-vous exceptionnel.

Dans une semaine, le PSG se rendra à Barcelone pour l'un des gros chocs de cette phase de championnat de Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle plusieurs joueurs pourraient manquer à l'appel. Côté Parisiens, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont déjà forfaits, tout comme Gavi côté catalans.

Barcola et Neves disponibles à Barcelone ? En revanche, le PSG espère récupérer d'autres joueurs à l'image de Bradley Barcola et Joao Neves, absents à Marseille lundi. Selon les informations du Parisien, les deux joueurs doivent se tester jeudi et vendredi afin de savoir s'ils seront disponibles contre Auxerre ce week-end. Mais du côté du PSG, l'optimisme règne puisqu'il serait prévu que Bradley Barcola et Joao Neves soient disponibles pour le choc à Barcelone.