PSG : Après sa boulette en direct, il lâche une annonce sur Instagram !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'OM : le Vélodrome. Toutefois, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 1-0. Auteur d'une boulette sur une sortie, Lucas Chevalier est impliqué sur le but encaissé par son équipe. Sur Instagram, le portier du PSG a tenu à faire passer un message fort.

Initialement prévu ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG a été reporté à lundi. En déplacement au Vélodrome, le club de la capitale s'est incliné face à la bande à Mason Greenwood (1-0).

PSG : Chevalie s'est troué contre l'OM Malheureusement pour Lucas Chevalier, il est en partie responsable du but de l'OM. En effet, le gardien du PSG a totalement manqué sa sortie. Alors que Lucas Chevalier s'est troué, Marquinhos a inscrit un but contre-son-camp, et ce, à la suite d'un duel aérien avec Nayef Aguerd.