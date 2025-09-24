OM - PSG : De Zerbi a triché ?

Amadou Diawara

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome. Expulsé à la 90ème minute de jeu, Roberto De Zerbi a violé certaines règles disciplinaires de la LFP avant le coup de sifflet final du Classique. En effet, le coach de l'OM s'est placé juste derrière le banc des remplaçants de son équipe, avant de donner des consignes à des membres de son staff.

A cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille, le Classique entre l'OM et le PSG n'a pas eu lieu ce dimanche soir au Vélodrome. En effet, ce rendez-vous au sommet a été décalé de 24 heures pour des raisons de sécurité.

OM-PSG : De Zerbi était trop près du terrain après son carton rouge A la surprise générale, l'OM a réussi à faire tomber le PSG (1-0) en Ligue 1. Une première au Vélodrome depuis 14 ans. Toutefois, le club phocéen a peut-être profité d'un coup vicieux de Roberto De Zerbi pour s'imposer.