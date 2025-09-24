OM - PSG : De Zerbi a triché ?

Ce lundi soir, l'OM a battu le PSG au Vélodrome. Expulsé à la 90ème minute de jeu, Roberto De Zerbi a violé certaines règles disciplinaires de la LFP avant le coup de sifflet final du Classique. En effet, le coach de l'OM s'est placé juste derrière le banc des remplaçants de son équipe, avant de donner des consignes à des membres de son staff.
A cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille, le Classique entre l'OM et le PSG n'a pas eu lieu ce dimanche soir au Vélodrome. En effet, ce rendez-vous au sommet a été décalé de 24 heures pour des raisons de sécurité.
OM-PSG : De Zerbi était trop près du terrain après son carton rouge
A la surprise générale, l'OM a réussi à faire tomber le PSG (1-0) en Ligue 1. Une première au Vélodrome depuis 14 ans. Toutefois, le club phocéen a peut-être profité d'un coup vicieux de Roberto De Zerbi pour s'imposer.
OM-PSG : De Zerbi a donné des consignes à son staff
Ayant écopé d'un deuxième carton jaune lors du Classique, Roberto De Zerbi s'est fait expulser à la 90ème minute de jeu. Toutefois, le coach de l'OM n'a pas respecté deux règles importantes après un carton rouge. D'une part, Roberto De Zerbi s'est positionné juste derrière le banc des remplaçants de son équipe. D'autre part, le technicien de l'OM a donné des consignes à son staff dans les dernières minutes de la partie. « Lorsqu’un entraîneur est exclu ou suspendu, il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match. (...) Il doit se positionner a minima au huitième rang à partir du dernier rang du banc de touche (que ce dernier se situe en tribune ou pas) », peut-on lire dans le règlement disciplinaire de la LFP.