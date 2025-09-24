Transfert à l’OM : Un gros souci d’argent révélé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en janvier 2004 alors que son club du SC Bastia était en proie à de sérieuses difficultés financières, Laurent Batlles débarquait donc en plein milieu de saison. L'ancien milieu offensif se livre sur les coulisses de ce transfert qui lui a permis de franchir un vrai pallier.

Dans un entretien accordé à So Foot, Laurent Batlles se livre sur les circonstances un peu particulières de son transfert de Bastia à l'OM, en janvier 2004. Alors que le club corse a de gros problèmes d'argent à l'époque, la vente de Batlles lui était indispensable, et l'ancien milieu offensif raconte donc son arrivée à l'OM dans ce contexte.

« Le club a besoin d’argent » « Ce transfert est particulier, je pars de Bastia car le club a besoin d’argent. Et puis l’OM, il faut le dire, ça ne se refuse pas. À l’image de Bordeaux, c’est un club avec un engouement comme nulle part ailleurs. Cette année-là, l’enthousiasme dans la ville était tout à fait unique. Notre parcours en L1 a été plus médiocre, car on avait la tête à l’Europe, mais le parcours en Coupe de l’UEFA, ça a été fabuleux », confie Laurent Batlles.