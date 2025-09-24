«Ils deviennent tarés» : De Zerbi les rend fous à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son équipe était sur le point de s’imposer, Roberto De Zerbi a perdu son sang-froid lundi soir face au PSG (1-0). L’entraîneur de l’OM a été expulsé par Jérôme Brisard et certains joueurs ont paru eux aussi sous tension. Pour Bertrand Latour, qui a pris l’exemple de Benjamin Pavard, c’est Marseille qui leur fait cet effet-là, même si le technicien italien y participe également.

À l’instar de Daniel Riolo, certains observateurs estiment que Roberto De Zerbi serait bien avisé de se calmer, lui qui a écopé d’un carton rouge en fin de match lundi lors de la victoire de l’OM face au PSG (1-0). Une animosité qui pourrait être transmise à ses joueurs, mais qui vient aussi tout simplement de Marseille pour Bertrand Latour.

« Les joueurs mettent les pieds à Marseille, ils deviennent fous » « Ce ne sera jamais serein. Pavard, il se chauffe au bout d’une demi-heure. Benjamin Pavard, je le connais un petit peu, je ne l’ai jamais vu avoir des réactions comme il a eues là. Les joueurs mettent les pieds à Marseille, ils deviennent fous, ils deviennent tarés », a-t-il déclaré dans le Late Football Club sur Canal+.