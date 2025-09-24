«Ils deviennent tarés» : De Zerbi les rend fous à l’OM !

Alors que son équipe était sur le point de s’imposer, Roberto De Zerbi a perdu son sang-froid lundi soir face au PSG (1-0). L’entraîneur de l’OM a été expulsé par Jérôme Brisard et certains joueurs ont paru eux aussi sous tension. Pour Bertrand Latour, qui a pris l’exemple de Benjamin Pavard, c’est Marseille qui leur fait cet effet-là, même si le technicien italien y participe également.
À l’instar de Daniel Riolo, certains observateurs estiment que Roberto De Zerbi serait bien avisé de se calmer, lui qui a écopé d’un carton rouge en fin de match lundi lors de la victoire de l’OM face au PSG (1-0). Une animosité qui pourrait être transmise à ses joueurs, mais qui vient aussi tout simplement de Marseille pour Bertrand Latour.
« Les joueurs mettent les pieds à Marseille, ils deviennent fous »
« Ce ne sera jamais serein. Pavard, il se chauffe au bout d’une demi-heure. Benjamin Pavard, je le connais un petit peu, je ne l’ai jamais vu avoir des réactions comme il a eues là. Les joueurs mettent les pieds à Marseille, ils deviennent fous, ils deviennent tarés », a-t-il déclaré dans le Late Football Club sur Canal+.
« De Zerbi les chauffe »
« Avec De Zerbi en plus qui n’est quand même pas l’entraîneur pour les rassurer, il les chauffe. Il faut juste que ce soit dosé », estime Bertrand Latour. « Aguerd, quand vous allez jouer avec l’équipe nationale du Maroc, il y a des gens qui vous supportent, il y a de la ferveur. Pavard a de l’expérience. Il y a aussi des joueurs qui sont bons là-dedans, Medina, Balerdi, ce sont des joueurs, ça les excite. Après, il ne faut juste pas faire le pas de côté. »