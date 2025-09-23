OM - Greenwood : Un Ballon d’Or est choqué !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attendue depuis 14 ans, la victoire de l’OM à domicile face au PSG (1-0) lundi soir a régalé Jean-Pierre Papin. Le Ballon d’Or 1991 a été très impressionné par la prestation des Marseillais et notamment par celle de Mason Greewood, qui a fait des choses qu’il l’avait « rarement vu faire ».

À l’instar de Medhi Benatia, Jean-Pierre Papin n’a pas manqué de souligner le match de Mason Greenwood lundi soir face au PSG (1-0). Le Ballon d’Or 1991 a énormément apprécié ce qu’il a vu de la part de l’OM et notamment de son attaquant anglais, très impliqué défensivement, ce qui lui a souvent été reproché.

« J’ai vu Greenwood faire des choses que je l’avais rarement vu faire » « Je me suis régalé. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu l’OM jouer de cette manière, avec autant d’envie, d’impact, de sérieux, de physique. Sincèrement, j’ai été très impressionné par quelques joueurs hier (lundi) que je n’étais pas habitué à voir jouer de cette manière. J’ai vu Greenwood faire des choses que je l’avais rarement vu faire. J’ai vu une équipe très très solide défensivement qui avait envie d’aller chercher les Parisiens très haut. Ça veut dire que le coach avait quand même bien analysé la chose », a déclaré Jean-Pierre Papin dans Rothen s’enflamme sur RMC.