OM : Les joueurs marseillais menacés !

Très heureux de la victoire de son équipe lundi soir dans le grand Classique face au PSG, Roberto De Zerbi refuse néanmoins de s'enflammer pour la suite de la saison. Et l'entraîneur italien de l'OM l'avoue : il a menacé ses joueurs en vue du prochain match de championnat vendredi prochain, à Strasbourg.

L'OM a frapper un grand coup lundi soir avec sa victoire face au PSG (1-0), la première en championnat au stade Vélodrome depuis 14 ans. Roberto De Zerbi s'est présenté tout heureux en conférence de presse d'après-match, mais le coach italien de l'OM lâche néanmoins une confidence qui en dit long sur son état d'esprit : il a menacé les joueurs, par crainte d'un relâchement pour le prochain match de vendredi prochain à Strasbourg.

De Zerbi confiant pour la saison de l'OM « Cette victoire ne doit rien donner de plus à l’équipe. La défaite de Madrid nous a beaucoup apporté, nous a fait prendre conscience qu’on avait des joueurs forts », a d'abord lâché le coach italien de l'OM, avant de mettre clairement la pression sur ses joueurs.