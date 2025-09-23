Greenwood : C'est le choc à l'OM !

Auteur de la passe décisive pour Nayef Aguerd, Mason Greenwood s'est également distingué par son implication défensive contre le PSG. Très impliqué, le numéro 10 de l'OM n'avait fait autant d'efforts. De quoi réjouir Medhi Benatia après la victoire des Marseillais au Vélodrome (1-0).
Le contraste avec la saison dernière est saisissant. En effet, lors du dernier Classique au Vélodrome, Mason Greenwood avait été remplacé à la pause, sanctionné par Roberto De Zerbi, très remonté contre son attitude. Mais lundi soir, en plus de délivrer la passe décisive pour Nayef Aguerd, le numéro 10 de l'OM a largement contribué à la victoire marseillaise contre le PSG (1-0) part sa débauche d'énergie et son implication défensive. De quoi ravir le directeur sportif de l'OM Medhi Benatia.
Benatia choqué par Greenwood
« L'équipe est forte, à eux de prendre conscience qu'ils sont capables de grandes choses. Aujourd'hui, on a vu des efforts incroyables : O'Reily, Greenwood qui a énormément couru défensivement, Weah, Gouiri… C'est une victoire d'équipe. Bien sûr, l'adversaire était de grande qualité, mais en première mi-temps, on a appliqué exactement le plan prévu », confie-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.
« Ce n'est pas une victoire comme les autres. Ça vaut 3 points. Pour les supporters, c'est un peu particulier. Pour moi, ça ne change rien, mais pour les joueurs, surtout les anciens qui n'ont pas toujours eu la chance de prendre 3 points dans un match comme ça, ça fait plaisir. Pour la création du groupe qu'on met en place aussi, c'est positif. Maintenant, il faut bien se reposer. Enchaîner à Strasbourg sera difficile », ajoute Medhi Benatia.