Greenwood : C'est le choc à l'OM !

Auteur de la passe décisive pour Nayef Aguerd, Mason Greenwood s'est également distingué par son implication défensive contre le PSG. Très impliqué, le numéro 10 de l'OM n'avait fait autant d'efforts. De quoi réjouir Medhi Benatia après la victoire des Marseillais au Vélodrome (1-0).

Le contraste avec la saison dernière est saisissant. En effet, lors du dernier Classique au Vélodrome, Mason Greenwood avait été remplacé à la pause, sanctionné par Roberto De Zerbi, très remonté contre son attitude. Mais lundi soir, en plus de délivrer la passe décisive pour Nayef Aguerd, le numéro 10 de l'OM a largement contribué à la victoire marseillaise contre le PSG (1-0) part sa débauche d'énergie et son implication défensive. De quoi ravir le directeur sportif de l'OM Medhi Benatia.

Benatia choqué par Greenwood « L'équipe est forte, à eux de prendre conscience qu'ils sont capables de grandes choses. Aujourd'hui, on a vu des efforts incroyables : O'Reily, Greenwood qui a énormément couru défensivement, Weah, Gouiri… C'est une victoire d'équipe. Bien sûr, l'adversaire était de grande qualité, mais en première mi-temps, on a appliqué exactement le plan prévu », confie-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.