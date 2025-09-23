Deux joueurs de l'OM s'embrassent : Benatia hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mercato hyper animé, l'OM monte en puissance comme le souligne la victoire contre le PSG (1-0) lundi soir. Medhi Benatia se réjouit d'ailleurs de l'attitude de ses joueurs ainsi que de l'intégration des recrues. Symbole du renouveau à Marseille selon le directeur sportif de l'OM : l'embrassade entre Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi.

Alors que l'OM a flambé cet été en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs, il fallait logiquement un temps d'adaptation pour que la mayonnaise prenne entre les nouveaux et les anciens. Mais cela commence déjà à prendre forme comme en témoigne la victoire contre le PSG (1-0). D'ailleurs pour Medhi Benatia, le symbole de cette nouvelle alchimie était de voir Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd s'embrasser après le match.

Benatia s'enflamme pour le nouvel OM « Ce sont des victoires où tu crées quelque chose. Tu vois déjà Balerdi et Nayef s'embrasser alors qu'ils viennent d'arriver. Pavard et Weah ont beaucoup donné. C'est très encourageant. Je suis content pour Nayef, que je connais depuis longtemps. On savait sa valeur, il est récompensé avec deux buts, mais il n'est pas là pour ça. Défensivement, il a fait un gros match », s'enflamme-t-il en zone mixte avant de poursuivre.