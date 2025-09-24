PSG : «Tu me manques…», l’annonce de Dembélé au FC Barcelone !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opéré du genou droit mardi, Gavi va être éloigné des terrains pendant un long moment, lui dont l’indisponibilité est estimée entre quatre et cinq mois. Un coup dur pour le milieu de terrain du FC Barcelone, déjà victime d’une rupture des ligaments croisés il y a deux ans et à qui l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé a apporté son soutien.

Comme annoncé par le FC Barcelone, Gavi (21 ans) a été opéré du genou droit mardi et sera indisponible pendant un moment. L’international espagnol (28 sélections) a subi une arthroscopie et devrait être absent entre quatre et cinq mois.

Dembélé apporte son soutien à Gavi « Le joueur de l'équipe première Pablo Páez Gavira Gavi a subi une arthroscopie pour réparer sa lésion du ménisque interne. L'intervention a été suturée afin de préserver le ménisque. La durée de convalescence est estimée à environ 4 à 5 mois », a indiqué le FC Barcelone.