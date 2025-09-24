Kylian Mbappé : Les échanges secrets pour le transfert d’une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un très bon début de saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est désormais l’homme providentiel du club espagnol. Le Bondynois serait également pleinement impliqué dans la politique mise en place au sein du club madrilène, et pousserait même en coulisses pour convaincre son ami William Saliba de le rejoindre en Espagne. Explications.

Kylian Mbappé n’est pas le seul phénomène à Bondy. Si une fresque à l’effigie de l’attaquant français existe dans la désormais célèbre ville de Seine-Saint-Denis, William Saliba fait également la fierté des Bondynois. Lui aussi formé à l’AS Bondy, le défenseur central de 24 ans est considéré comme l’un des meilleurs du monde.

William Saliba toujours dans le viseur du Real Faisant les beaux jours d’Arsenal et désormais bien installé en équipe de France, William Saliba attises les convoitises. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en octobre 2024 soit il y a déjà un an, le Français est une cible de choix pour le Real Madrid, qui souhaite absolument l’attirer dans son équipe. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Gunners, le défenseur va devoir bientôt trancher concernant son avenir.