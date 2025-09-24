«C'est la fin» : Virée par Luis Enrique, une star du PSG balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, lorsqu'il est nommé entraîneur du PSG, Luis Enrique fait rapidement le ménage dans son effectif, n'hésitant pas à se séparer de certaines stars à l'image de Neymar ou encore Marco Verratti. Le milieu de terrain italien est d'ailleurs revenu sur son départ du PSG et rend hommage aux Parisiens.

Lorsqu'il arrive sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a été rapidement confronté à une énorme gestion d'effectif. C'est ainsi que plusieurs joueurs importants sont partis à l'image de Neymar qui a rejoint l'Arabie Saoudite, ou encore Marco Verratti, chouchou du club, qui a été envoyé au Qatar. Ce dernier revient d'ailleurs sur les conditions de son départ.

Verratti revient sur son départ du PSG « Paris, c’est ma deuxième maison. J’ai passé 11 ans là-bas, j’ai passé des moments inoubliables. J’ai connu pas mal de gens qui sont restés proches dans ma vie. Je suis devenu un homme à Paris, ça a changé ma vie comme footballeur et comme personne », a-t-il confié dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la Qatar Stars League.