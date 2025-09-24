Transfert - OL : Lacazette évite une grosse bagarre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au Neom SC cet été après la fin de son contrat à l'OL, Alexandre Lacazette a évité une bagarre avec Saïd Benrahma au sujet du choix de son numéro. Les deux anciens Lyonnais auraient effectivement pu se disputer le numéro 10, mais Lacazette a finalement opté pour le 91.

En fin de contrat avec l'OL, Alexandre Lacazette a décidé de filer en Arabie Saoudite où il s'est engagé avec Neom SC, promu en Saudi Pro League. L'attaquant français a notamment retrouvé son ancien coéquipier Saïd Benrahma dans son nouveau club. Et les deux joueurs ont d'ailleurs évité une bagarre au sujet du choix de leur numéro de maillot.

Lacazette évite une bagarre avec Benrahma « J'ai gardé mon 91 car Saïd (Benrahma, l'attaquant international algérien) avait déjà le 10 et je suis arrivé après lui. Je n'allais pas créer un bordel pour avoir un numéro ! », lance Alexandre Lacazette dans les colonnes de L'EQUIPE, avant d'en dire plus sur son intégration.