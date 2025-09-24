Comparé à Lamine Yamal, il dit non pour son transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG s'est montré discret sur le mercato, mais aurait pu toutefois réaliser un joli coup en recrutant Franco Mastantuono qui a préféré le Real Madrid. Et le crack argentin, buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs mardi soir, s'est prononcé sur les comparaisons avec Lamine Yamal.

Lors du précédent mercato estival, le PSG et le Real Madrid ont bataillé pour le transfert de Franco Mastantuono mais ce sont finalement les Madrilènes qui ont raflé la mise. Le milieu offensif est d'ailleurs très utilisé par Xabi Alonso qui en fait un joueur important. Et il vient de débloquer son compteur en inscrivant son premier but contre Levante mardi soir (4-1). Comparé à Lamine Yamal en Espagne, Franco Mastantuono a esquivé les questions à ce sujet.

Mastantuono répond aux comparaisons avec Yamal « Je le félicite pour sa deuxième place au Ballon d'Or. Je pense que c'est un grand joueur. Évidemment, ce n'est pas à moi de le dire. J'essaie de ne me comparer à personne, mais plutôt de jouer pour mon équipe, car je pense que c'est ce qui mène ensuite à l'individu », a-t-il confié en zone mixte avec de poursuivre au sujet de son intégration.