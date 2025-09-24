OL - Transfert de Lacazette : La grande annonce !

En fin de contrat avec l'OL, Alexandre Lacazette a été contraint de partir puisque les Gones étaient de l'incapacité de continuer à payer son imposant salaire. Dans cette optique, le buteur lyonnais s'est engagé avec Neom SC, promu en Saudi Pro League. Un choix qu'il a commenté.
De retour à l'OL en 2022 après cinq ans à Arsenal, Alexandre Lacazette a du quitter son club de cœur cet été où son contrat arrivait à échéance. L'attaquant français s'est donc engagé avec Neom SC, promu en Saudi Pro League cette saison. Et il évoque d'ailleurs son choix.
Lacazette revient sur sa signature à Neom
« C'est une nouvelle culture, on s'adapte, on respecte les coutumes du club. On fait une coupure pendant l'entraînement quand arrive l'heure de la prière, par respect pour les locaux », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre en comparant notamment les méthodes de travail en Arabie Saoudite à celles qu'il a connues en Europe.
«Pour moi, il n'y a pas de changement»
« Pour le reste, c'est comme en Europe. Pour moi, il n'y a pas de changement. Le matin, c'est entraînement, puis sieste, et ensuite on profite en famille des activités. Mes enfants sont à l'école internationale anglaise et je les récupère après les cours », ajoute Alexandre Lacazette.