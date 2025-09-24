OL - Transfert de Lacazette : La grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec l'OL, Alexandre Lacazette a été contraint de partir puisque les Gones étaient de l'incapacité de continuer à payer son imposant salaire. Dans cette optique, le buteur lyonnais s'est engagé avec Neom SC, promu en Saudi Pro League. Un choix qu'il a commenté.

De retour à l'OL en 2022 après cinq ans à Arsenal, Alexandre Lacazette a du quitter son club de cœur cet été où son contrat arrivait à échéance. L'attaquant français s'est donc engagé avec Neom SC, promu en Saudi Pro League cette saison. Et il évoque d'ailleurs son choix.

Lacazette revient sur sa signature à Neom « C'est une nouvelle culture, on s'adapte, on respecte les coutumes du club. On fait une coupure pendant l'entraînement quand arrive l'heure de la prière, par respect pour les locaux », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre en comparant notamment les méthodes de travail en Arabie Saoudite à celles qu'il a connues en Europe.