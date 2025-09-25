Un joueur recale l'OM, la presse espagnole hallucine !

Durant le mercato estival, l'OM s'est massivement renforcé en enrôlant pas moins de 12 nouveaux joueurs, mais a tout de même connu quelques échecs à l'image du transfert de Dany Ceballos pour lequel tout semblait bouclé avant que le joueur ne décide de rester au Real Madrid. Un choix largement salué en Espagne.
Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Voilà l'impressionnante liste des recrues bouclées par l'OM cet été. 12 nouveaux joueurs ont donc rejoint les rangs marseillais, et pourtant, le mercato aurait encore pu être plus garni.
Ceballos dit non à l'OM
En effet, en quête de renforts au milieu de terrain après avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l'OM avait conclu un accord total pour le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos. Mais le joueur du Real Madrid a finalement planté l'OM au dernier moment alors que tout était bouclé.
L'Espagne valide !
Et en Espagne, on hallucine face à la métamorphose de Dani Ceballos. AS souligne effectivement le fait qu'il « a été l'une des grandes surprises dans le onze de Xabi Alonso lors du match contre Levante ». Titulaire pour la deuxième fois de la saison, pour faire souffler Aurélien Tchouaméni, l'international espagnol a livré une prestation très solide. En plus de sa qualité de passes déjà bien connue, Ceballos apporte également « son intensité et son sacrifice défensif », comme le précise AS qui se réjouit donc qu'il ait recalé l'OM.