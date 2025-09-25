Un joueur recale l'OM, la presse espagnole hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, l'OM s'est massivement renforcé en enrôlant pas moins de 12 nouveaux joueurs, mais a tout de même connu quelques échecs à l'image du transfert de Dany Ceballos pour lequel tout semblait bouclé avant que le joueur ne décide de rester au Real Madrid. Un choix largement salué en Espagne.

Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Voilà l'impressionnante liste des recrues bouclées par l'OM cet été. 12 nouveaux joueurs ont donc rejoint les rangs marseillais, et pourtant, le mercato aurait encore pu être plus garni.

Ceballos dit non à l'OM En effet, en quête de renforts au milieu de terrain après avoir placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l'OM avait conclu un accord total pour le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos. Mais le joueur du Real Madrid a finalement planté l'OM au dernier moment alors que tout était bouclé.