Adrien Rabiot : C’est la folie en Italie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour en Serie A cet été après son conflit avec l'OM, Adrien Rabiot a rapidement repris ses repères en Italie comme en témoignent ses débuts avec l'AC Milan. Encore une fois très solide contre l'Udinese (3-0). La presse transalpine s'enflamme donc pour l'ancien joueur du PSG.

Après un passage très réussi à la Juventus, Adrien Rabiot est de retour en Serie A. Poussé au départ de l'OM, l'ancien milieu de terrain du PSG s'est engagé avec l'AC Milan où il est déjà le patron du milieu de terrain de l'équipe de Massimiliano Allegri. Très solide contre l'Udinese (3-0), Adrien Rabiot fait l'unanimité comme le souligne La Gazzetta dello Sport qui lui a attribué la note de 7,5/10.

Rabiot choque déjà l'Italie « Il sait toujours quoi faire. Il s’insère balle au pied avec ses qualités physiques, de la lutte et c’est lui qui est l’auteur de la passe décisive du 3-0 : on a compris pourquoi Allegri le voulait à tout prix. Un vrai leader », écrit le journal au papier rose.