Adrien Rabiot : C’est la folie en Italie !

De retour en Serie A cet été après son conflit avec l'OM, Adrien Rabiot a rapidement repris ses repères en Italie comme en témoignent ses débuts avec l'AC Milan. Encore une fois très solide contre l'Udinese (3-0). La presse transalpine s'enflamme donc pour l'ancien joueur du PSG.
Après un passage très réussi à la Juventus, Adrien Rabiot est de retour en Serie A. Poussé au départ de l'OM, l'ancien milieu de terrain du PSG s'est engagé avec l'AC Milan où il est déjà le patron du milieu de terrain de l'équipe de Massimiliano Allegri. Très solide contre l'Udinese (3-0), Adrien Rabiot fait l'unanimité comme le souligne La Gazzetta dello Sport qui lui a attribué la note de 7,5/10.
Rabiot choque déjà l'Italie
« Il sait toujours quoi faire. Il s’insère balle au pied avec ses qualités physiques, de la lutte et c’est lui qui est l’auteur de la passe décisive du 3-0 : on a compris pourquoi Allegri le voulait à tout prix. Un vrai leader », écrit le journal au papier rose.
«Un vrai leader»
Marco Landucci, entraîneur adjoint de Massimiliano Allegri partage également cette vision des choses. « Adrien a fait un match monstrueux. Je lui en voulais parce qu’il allait toujours de l’avant, il voulait marquer et il avait raison. Adrien et moi nous sommes retrouvés et nous sommes très heureux », a-t-il confié en conférence de presse.