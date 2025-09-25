Kingsley Coman : L'énorme coup du Paris FC !

Cet été, Kingsley Coman a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite et plus précisément Al-Nassr après de nombreuses années couronnées de succès au Bayern Munich où il a été recruté par une certain Marco Neppe. Et cela n'a rien d'anodin puisque ce dernier vient d'être nommé directeur sportif du Paris FC où son réseau et son expérience pourrait permettre de poursuivre l'ascension du club.
Racheté par la famille Arnault il y a quelques mois, le Paris FC poursuit son évolution et sa restructuration en interne. Après les nominations de Jean-Marc Gallot comme nouveau directeur général du club et celle d'Alexandre Battut au poste de directeur financier, le club parisien vient d'annoncer l'arrivée d'un directeur sportif.
Marco Neppe nouveau directeur sportif du Paris FC
En effet, par le biais d'un communiqué, le PFC révèle que « Marco Neppe prendra, à compter du 1er octobre, la direction sportive du Club, en remplacement de François Ferracci ». Un changement très important qui va permettre au club parisien de passer un cap. Recommandé par Red Bull, Marco Neppe dispose d'un CV qui plaide en sa faveur.
Un parcours impressionnant au Bayern Munich
En effet, L'EQUIPE rappelle que du haut de ses 39 ans, Marco Neppe a déjà réalisé quelques jolis coups lorsqu'il était dirigeant du Bayern Munich. C'est notamment lui qui est à l'origine des arrivées de Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Ryan Gravenberch, Kingsley Coman, ou encore de Harry Kane. Des quoi faire saliver les supporters du Paris FC. Comme révélé par le10sport.com, la priorité du PFC pour cet hiver se nomme toutefois Patrick Zabi, milieu de terrain de 18 ans qui évolue à Reims.