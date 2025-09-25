Kingsley Coman : L'énorme coup du Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Kingsley Coman a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite et plus précisément Al-Nassr après de nombreuses années couronnées de succès au Bayern Munich où il a été recruté par une certain Marco Neppe. Et cela n'a rien d'anodin puisque ce dernier vient d'être nommé directeur sportif du Paris FC où son réseau et son expérience pourrait permettre de poursuivre l'ascension du club.

Racheté par la famille Arnault il y a quelques mois, le Paris FC poursuit son évolution et sa restructuration en interne. Après les nominations de Jean-Marc Gallot comme nouveau directeur général du club et celle d'Alexandre Battut au poste de directeur financier, le club parisien vient d'annoncer l'arrivée d'un directeur sportif.

Marco Neppe nouveau directeur sportif du Paris FC En effet, par le biais d'un communiqué, le PFC révèle que « Marco Neppe prendra, à compter du 1er octobre, la direction sportive du Club, en remplacement de François Ferracci ». Un changement très important qui va permettre au club parisien de passer un cap. Recommandé par Red Bull, Marco Neppe dispose d'un CV qui plaide en sa faveur.