Transfert à 30M€ : Une «bombe atomique» annoncée au RC Lens !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà auteur de deux buts dont un le week-end dernier dans le derby du Nord face au LOSC (3-0), Rayan Fofana est une des belles surprises de ce début de saison au RC Lens. Pour Walid Acherchour, s’il travaille sa finition, l’attaquant âgé de 19 ans a un énorme potentiel et pourrait partir contre 30M€ à l’avenir.

Après avoir fait ses débuts chez les professionnels la saison dernière, Rayan Fofana enchaîne les rencontres depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc du RC Lens. L’attaquant de 19 ans a été titulaire à quatre reprises depuis la reprise du championnat et compte deux buts à son actif : lors de la victoire des Sang et Or au Havre (1-2) et samedi dernier dans le derby du Nord remporté contre le LOSC (3-0).

« C’est un joueur qui va devenir très, très bon » « Je suis pour développer Rayan Fofana, j’ai la vision là-dessus. Je pense que Rayan Fofana, ça va prendre trois ou quatre mois, mais c’est un joueur qui va devenir très, très bon », a déclaré Walid Acherchour sur le plateau de Winamax FC. « S’il arrive à véritablement trouver la finition et le calme qu’il faut dans la surface de réparation, c’est une bombe atomique. Ce qu’il fait à 10 000, il a 19 ans. Et puis, il est insouciant. Il a une vraie énergie. »