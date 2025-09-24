ASSE : Ruiné, il boucle son transfert !

Alors que le Grenoble Foot 38 a mis la clé sous la porte, Laurent Batlles (50 ans) a signé librement et gratuitement à l'ASSE lors de l'été 2010. Interrogé sur son transfert chez les Verts, l'ancien milieu de terrain, qui s'est reconverti en tant qu'entraineur, a lâché toutes ses vérités.
Après avoir évolué au Toulouse FC, aux Girondins de Bordeaux, au Stade Rennais, au SC Bastia et à l'OM, Laurent Batlles a signé au Grenoble. En effet, l'ancien milieu de terrain a rejoint le GF38 librement et gratuitement lors de l'été 2008.
Batlles a signé à l'ASSE pour 0€
Engagé jusqu'au 30 juin 2012 avec le Grenoble Foot 38, Laurent Batlles est parti plus tôt que prévu, et ce, à cause d'une catastrophe financière. En effet, il a signé librement et gratuitement à l'ASSE lors de l'été 2010. Lors d'un entretien accordé à So Foot, Laurent Batlles s'est livré sur son transfert.
«La situation économique du club a changé la donne»
« La descente en L2 est aussi synonyme de dépôt de bilan pour Grenoble. Une aubaine pour Saint-Étienne, qui vous récupère libre… J’avais encore deux ans de contrat à Grenoble, mais la situation économique du club a changé la donne. Christophe Galtier avait repris Saint-Étienne quelques mois avant, et me demande de venir aider une équipe en manque d’expérience et de résultats, malgré des jeunes talentueux. À 35 ans je suis arrivé, comme à Bordeaux ou Marseille, dans un club mythique. J’ai passé là-bas deux ans extraordinaires, c’était simplement génial pour finir une carrière ».