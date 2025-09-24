ASSE : Ruiné, il boucle son transfert !

Amadou Diawara

Alors que le Grenoble Foot 38 a mis la clé sous la porte, Laurent Batlles (50 ans) a signé librement et gratuitement à l'ASSE lors de l'été 2010. Interrogé sur son transfert chez les Verts, l'ancien milieu de terrain, qui s'est reconverti en tant qu'entraineur, a lâché toutes ses vérités.

Après avoir évolué au Toulouse FC, aux Girondins de Bordeaux, au Stade Rennais, au SC Bastia et à l'OM, Laurent Batlles a signé au Grenoble. En effet, l'ancien milieu de terrain a rejoint le GF38 librement et gratuitement lors de l'été 2008.

Batlles a signé à l'ASSE pour 0€ Engagé jusqu'au 30 juin 2012 avec le Grenoble Foot 38, Laurent Batlles est parti plus tôt que prévu, et ce, à cause d'une catastrophe financière. En effet, il a signé librement et gratuitement à l'ASSE lors de l'été 2010. Lors d'un entretien accordé à So Foot, Laurent Batlles s'est livré sur son transfert.