Une star signe au RC Lens, c’est la folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des gros coups de l'été en Ligue 1. Le RC Lens a effectivement fait revenir Florian Thauvin en France après une belle saison à l'Udinese. Et le champion du monde 2018 s'est notamment distingué samedi soir lors de la victoire contre le LOSC (3-0). De quoi réjouir l'ancien joueur de l'OM.

Quoi de mieux pour son intégration qu'un grand match dans un derby ? C'est ce qu'a réalisé Florian Thauvin auteur d'un but samedi soir contre le LOSC (3-0). Arrivé au RC Lens l'été dernier, l'ancien joueur de l'OM se réjouit de ses débuts avec les Sang-et-Or.

Thauvin s'enflamme pour ses débuts à Lens « Pour certains le meilleur âge c’est 28 ans, moi ma meilleure période c’est maintenant, j’ai mis beaucoup de choses en place au quotidien pour être performant. Ce que je ressens, c’est de la joie, de la fierté pour nos supporters, pour le club. Quand j’ai entendu que ça faisait trois ans que le club n’avait pas remporté le derby, je me suis dit qu’on ne pouvait pas laisser passer ce match. On est venu pour ça. On a réussi ce qu’on voulait faire, c’est une grande victoire collective », a indiqué le champion du monde 2018 au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.