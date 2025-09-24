Transfert de dernière minute : Le FC Nantes tente un coup à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours autorisé à recruter un joueur évoluant en France, le FC Nantes regarderait au sein de l'effectif de l'OM pour attirer un joker. Luis Castro souhaiterait attirer un latéral gauche puisque Nicolas Cozza est le seul spécialiste du poste. Dans cette optique, Ulisses Garcia intéresserait les Canaris.

D'ici le mercato d'hiver, les clubs de Ligue 1 ont l'opportunité de recruter un joker qui répond à deux critères : soit il évolue en France, soit il est libre. Dans cette optique, le FC Nantes est en quête d'un nouveau latéral gauche puisque Nicolas Cozza, prêté par le WfL Wolfsburg, est le seul joueur à ce poste à disposition de Luis Castro.

Ulisses Garcia dans le viseur du FC Nantes Et selon les informations de Ouest-France, le FC Nantes s'intéresserait à Ulisses Garcia. Le latéral gauche de l'OM, arrivé en 2024 en provenance des Young Boys de Berne, n'a jamais été réellement utilisé à Marseille. D'abord barré par la concurrence de Quentin Merlin, qui a rejoint le Stade Rennais cet été, le Suisso-Cap Verdien de 29 ans doit désormais affronté Emerson Palmieri, arrivé de West Ham cet été.