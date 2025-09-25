Lamine Yamal : Il veut son transfert et signe au Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau directeur sportif du Paris FC, Maco Neppe est méconnu du grand public, mais dans le monde du football, il dispose déjà d'une solide réputation. Et pour cause, son travail au Bayern Munich a été largement salué, avec quelques coups notables. Le dirigeant allemand avait même tenté de recruter Lamine Yamal lorsqu'il évoluait dans les équipes de jeunes du FC Barcelone.

C'est officiel depuis quelques heures, le Paris FC possède un nouveau directeur sportif. En effet, par le biais d'un communiqué, le club de la capitale a annonce que « Marco Neppe prendra, à compter du 1er octobre, la direction sportive du Club, en remplacement de François Ferracci ». Et il s'agit d'un très joli coup pour le PFC.

Marco Neppe tente le coup Yamal Et pour cause, le dirigeant allemand a notamment travaillé du côté du Bayern Munich où il avait très rapidement repéré le talent de Lamine Yamal comme le rappelle L'EQUIPE. A l'époque, l'ailier espagnol évolue encore dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, et Marco Neppe tente, en vain, de le recruter au Bayern, ce qui aurait été un énorme coup.