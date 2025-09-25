Mercato - OM : «Il faut le surveiller», la mise en garde après sa signature !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a renforcé le couloir gauche de sa défense, et ce, en recrutant Emerson Palmieri. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a réussi à trouver un accord à hauteur de 700 000€ avec la direction de West Ham. Alors qu'Emerson Palmieri a signé à l'OM, Rémy Vercoutre a lancé un avertissement à Roberto De Zerbi.

OM : Vercoutre valide le transfert de Palmieri, mais... Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Rémy Vercoutre s'est prononcé sur la signature d'Emerson Palmieri à l'OM. S'il valide le transfert de son ancien protégé, le technicien de 45 ans a tout de même lancé un avertissement à Roberto De Zerbi.