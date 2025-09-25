OM : «Il était cher», ce transfert l'a dégouté !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a officialisé le transfert d'Emerson Palmieri. Interrogé sur le latéral gauche italien, qu'il a eu sous ses ordres du côté de l'OL, Claudio Caçapa a avoué qu'il avait regretté son départ. Emerson Palmieri ayant disputé seulement une saison à Lyon.
Désireuse de renforcer le couloir gauche de sa défense, la direction de l'OM a jeté son dévolu sur Emerson Palmieri. Grâce à une offre à hauteur de 700 000€, les Marseillais ont réussi à faire plier les hautes sphères de West Ham lors du dernier mercato estival.
Mercato : Emerson Palmieri a signé à l'OM
Alors qu'Emerson Palmieri a paraphé un bail de deux saisons (plus une en option) à l'OM, Claudio Caçapa a totalement validé sa signature. Ayant eu l'international italien sous ses ordres lors de l'exercice 2021-2022, l'ancien entraineur adjoint de l'OL a avoué qu'il aurait aimé le conserver plus longtemps.
«On n'a pas pu le garder, alors qu'on voulait tous qu'il reste»
« Dès qu'il est sur le terrain, il ne mesure plus rien ! Il y va à 100 %. Le staff doit savoir le gérer, il n'a plus 20 ans. C'est une bonne pioche pour Marseille. Prêté par Chelsea, il était cher pour nous, on n'a pas pu le garder, alors qu'on voulait tous qu'il reste. Un gars souriant, vite intégré. Il a cette technique qui te donne de la verticalité, il a une bonne qualité de passes, de centres, un jeu intelligent, il sait se placer et se replacer. Il galope, il aime courir, ce n'est pas le plus rapide, mais il assure », a confié Claudio Caçapa, actuel coach adjoint de Davide Ancelotti à Botafogo, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.