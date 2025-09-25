OM : «Il était cher», ce transfert l'a dégouté !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a officialisé le transfert d'Emerson Palmieri. Interrogé sur le latéral gauche italien, qu'il a eu sous ses ordres du côté de l'OL, Claudio Caçapa a avoué qu'il avait regretté son départ. Emerson Palmieri ayant disputé seulement une saison à Lyon.

Désireuse de renforcer le couloir gauche de sa défense, la direction de l'OM a jeté son dévolu sur Emerson Palmieri. Grâce à une offre à hauteur de 700 000€, les Marseillais ont réussi à faire plier les hautes sphères de West Ham lors du dernier mercato estival.

Mercato : Emerson Palmieri a signé à l'OM Alors qu'Emerson Palmieri a paraphé un bail de deux saisons (plus une en option) à l'OM, Claudio Caçapa a totalement validé sa signature. Ayant eu l'international italien sous ses ordres lors de l'exercice 2021-2022, l'ancien entraineur adjoint de l'OL a avoué qu'il aurait aimé le conserver plus longtemps.