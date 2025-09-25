OM - De Zerbi : Le grand changement décidé à Marseille !

Les choix de Roberto De Zerbi ont été les bons. Après une prestation encourageante contre le Real Madrid, l’OM s’est imposé sur la pelouse du Vélodrome contre le PSG, un succès attendu en Ligue 1 depuis 14 ans qui a vu le jour grâce des ajustements tactiques sur lesquels est revenu Hakim Malek.
Alors que le calendrier avait de quoi effrayer les supporters de l’OM, la bande à Roberto De Zerbi n’a pas pris l’eau, au contraire. Battu sur la pelouse du Real Madrid au terme d’une prestation convaincante, le club phocéen a rapidement tourné la page grâce à son succès au Vélodrome face au PSG, mettant fin à une série noire de 14 ans en Ligue 1. Et pour faire bonne figure dans ces deux chocs, Roberto De Zerbi a dû revoir sa copie et mettre en place une nouvelle stratégie tactique, dans la foulée d’un mercato mouvementé dans la cité phocéenne avec douze recrues au compteur.
Les choix forts de De Zerbi
« A mes yeux, ce n'est pas un entraîneur à stratégie défensive. On connaît tous la patte De Zerbi : aspirer, casser la première ligne de pressing et se projeter. Le problème, c'était le manque d'intensité, de changement de rythme, le temps pris depuis la base arrière avant d'enclencher. J'étais curieux de voir comme il allait se réadapter, confie Hakim Malek, l'ancien entraîneur de Martigues, dans les colonnes de La Provence. Depuis quelque temps, ce qu'il proposait était un peu compliqué par rapport au public marseillais, qui a une autre sensibilité, et aux adversaires, qui avaient cerné sa tactique. »
« Ce qu'il a expérimenté à Madrid, il a réussi à le perfectionner contre le PSG »
« Il aime avoir le contrôle sur les débats, mais au Real et contre Paris, l'OM n'a pas été maître du jeu. Il s'est plutôt mis dans une situation d'attente, pour être meilleur en transition, avoir un jeu plus direct, analyse Hakim Malek. Cela a été mieux fait contre le PSG. Il faut aussi revenir à la réalité : prendre des points et s'adapter à son effectif. Aujourd'hui, son secteur le plus fourni est la défense, avec 5 centraux et autant de latéraux. Et comment faire le mieux avec ce matériel.... Ce qu'il a expérimenté à Madrid, il a réussi à le perfectionner contre le PSG. Pavard latéral, ça avait été compliqué au Real. C'est plus intéressant de l'associer dans une charnière à trois. Associé à un piston comme Weah, ça t'offre une grande sécurité dans le couloir droit. Donc on bascule sur une défense à cinq. Au milieu, vu que De Zerbi tranche pour un double-pivot, il fallait un relanceur pour accompagner Hojbjerg. C'était une bonne réflexion de mettre O'Riley un cran plus bas, pour s'en servir comme rampe de lancement. J'ai même été étonné par son volume à la récupération. Les deux Danois sont super complémentaires. Après il reste à animer notre secteur offensif, où l'OM peut être bien meilleur que cela. »