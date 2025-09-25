De Zerbi : «Suicidaire», la grosse frayeur à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant battu le PSG ce lundi soir (1-0), l’OM a confirmé sa montée en puissance, déjà observée face au Real Madrid quelques jours plus tôt. Malgré la défaite au Santiago Bernabeu (2-1), les hommes de Roberto De Zerbi avaient démontré du caractère. Jérôme Rothen lui, estime néanmoins que le tacticien italien a pris trop de risques sur ce match.

Un enchaînement rêvé pour l’OM. Alors que tout le monde leur prédisait l’enfer, les joueurs de Roberto De Zerbi ont montré du caractère à la fois face au Real Madrid et au PSG. Battus en Espagne après avoir ouvert le score, les Phocéens ont cependant pris trop de risques selon Jérôme Rothen.

« C’était par moment suicidaire de jouer de cette façon-là » « Ils ont fait un match cohérent à Madrid. Mais en prenant des risques incroyables ! Je pense que c’était par moment suicidaire de jouer de cette façon-là à Madrid, et ça c’est De Zerbi qui met ça en place à l’OM, donc je ne pense pas qu’il sorte plus fort de ce match contre le Real », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain au micro de Rothen S’enflamme.