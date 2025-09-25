De Zerbi : «Suicidaire», la grosse frayeur à l’OM !

Ayant battu le PSG ce lundi soir (1-0), l’OM a confirmé sa montée en puissance, déjà observée face au Real Madrid quelques jours plus tôt. Malgré la défaite au Santiago Bernabeu (2-1), les hommes de Roberto De Zerbi avaient démontré du caractère. Jérôme Rothen lui, estime néanmoins que le tacticien italien a pris trop de risques sur ce match.
Un enchaînement rêvé pour l’OM. Alors que tout le monde leur prédisait l’enfer, les joueurs de Roberto De Zerbi ont montré du caractère à la fois face au Real Madrid et au PSG. Battus en Espagne après avoir ouvert le score, les Phocéens ont cependant pris trop de risques selon Jérôme Rothen.
« C’était par moment suicidaire de jouer de cette façon-là »
« Ils ont fait un match cohérent à Madrid. Mais en prenant des risques incroyables ! Je pense que c’était par moment suicidaire de jouer de cette façon-là à Madrid, et ça c’est De Zerbi qui met ça en place à l’OM, donc je ne pense pas qu’il sorte plus fort de ce match contre le Real », a ainsi confié l’ancien milieu de terrain au micro de Rothen S’enflamme.
« Il est couillu parce qu’il prend des risques »
« Le match contre le PSG c’est autre chose. Il est couillu parce qu’il prend des risques sur la première mi-temps. Il y a eu beaucoup d’engagement, là, ils y sont allés. Ils ont gagné des duels, il y a eu un plan qui a fonctionné. Il fallait prendre des risques, et ça a marché », conclut Jérôme Rothen.