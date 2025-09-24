OM - De Zerbi : «Allez vous faire f*utre», le craquage en direct après le PSG !

Après avoir battu le PSG (1-0) lundi soir, Roberto De Zerbi était de passage dans un live Instagram d’Antonio Cassano. Si l’entraîneur de l’OM a souligné la petite baisse de régime de son équipe en deuxième période, l’ancien attaquant international italien l’a incité à savourer ce succès… à sa manière.
Dans un live sur Instagram, Antonio Cassano a appelé Roberto De Zerbi, après la victoire de l’OM face au PSG (1-0) lundi soir. L’ancien international italien l’a félicité pour succès, parlant de « show » de la part des Olympiens, et l’entraîneur marseillais a donné son ressenti, mettant notamment en avant la belle première mi-temps de son équipe.
« À tous ceux qui cassent les c*uilles, allez vous faire f*utre »
« C’est un stade unique, spécial, même pour un match normal. Alors contre Paris, imagine. La belle chose, selon moi, c’est la première mi-temps. On a bien joué. Bien dans presque tout, avec du courage on a fait un bon match. En seconde, peut-être un peu moins, on a baissé un peu d’énergie, peut-être qu’on a eu les pieds qui tremblent, mais l’équipe est forte et eux, ce sont une équipe très forte, ils marquent une époque », a déclaré Roberto De Zerbi.
« Amuse-toi et bois à leur santé ce soir »
À sa manière, Antonio Cassano a alors incité l’entraîneur de l’OM à savourer cette victoire : « Mais tu te rends compte, ce soir, il a mis une raclée au Paris Saint-Germain. Il a dit : “non, la deuxième mi-temps était comme si comme ça”, mais tu dois être content, je le suis à ta place. Voilà à tous ceux qui cassent les c*uilles, allez vous faire f*utre. Amuse-toi et bois à leur santé ce soir, et maintenant tu peux aller dormir. »