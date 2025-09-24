OM - De Zerbi : «Allez vous faire f*utre», le craquage en direct après le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir battu le PSG (1-0) lundi soir, Roberto De Zerbi était de passage dans un live Instagram d’Antonio Cassano. Si l’entraîneur de l’OM a souligné la petite baisse de régime de son équipe en deuxième période, l’ancien attaquant international italien l’a incité à savourer ce succès… à sa manière.

Dans un live sur Instagram, Antonio Cassano a appelé Roberto De Zerbi, après la victoire de l’OM face au PSG (1-0) lundi soir. L’ancien international italien l’a félicité pour succès, parlant de « show » de la part des Olympiens, et l’entraîneur marseillais a donné son ressenti, mettant notamment en avant la belle première mi-temps de son équipe.

« À tous ceux qui cassent les c*uilles, allez vous faire f*utre » « C’est un stade unique, spécial, même pour un match normal. Alors contre Paris, imagine. La belle chose, selon moi, c’est la première mi-temps. On a bien joué. Bien dans presque tout, avec du courage on a fait un bon match. En seconde, peut-être un peu moins, on a baissé un peu d’énergie, peut-être qu’on a eu les pieds qui tremblent, mais l’équipe est forte et eux, ce sont une équipe très forte, ils marquent une époque », a déclaré Roberto De Zerbi.